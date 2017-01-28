Косачев назвал бредом сообщения о срыве Россией нобелевской номинации Порошенко

Заявления о том, что Россия пыталась повлиять на процесс присуждения Нобелевской премии, - бред и фантасмагория, заявил руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в своем Facebook.

«По сообщению норвежской телерадиокомпании NRK, местная контрразведка расценила встречу российских дипломатов с новым главой Норвежского нобелевского комитета как попытку российских спецслужб повлиять на него, чтобы не допустить присуждения Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко», - написал Косачев. «Это бред. Такое впечатление, что натовские контрразведки негласно соревнуются друг с другом, кто хлеще отмочит. Во всех элементах этой новости - какая-то фантасмагория», - отметил он.

По мнению сенатора, «Порошенко ну никак не мог быть в прошлом году номинантом на Нобелевскую премию мира». «Это человек, из-за которого - не только из-за него, но в силу занятой им позиции по майдану - в стране три года назад началась гражданская война, которая продолжается до сих пор и которую мог бы давно остановить, но так и не остановил лично президент Порошенко», - считает Косачев.

Кроме того, отметил он, имена номинантов из «длинного списка» на Нобелевскую премию никогда не публикуются и никому не известны вплоть до присуждения премий. «Имя Порошенко нигде не фигурировало и по определению не могло быть известно непосвященным, включая российских дипломатов. Так что смахивает, скорее, на заранее спланированную спецоперацию норвежских разведслужб против России, а не иначе», - считает Косачев.

Он подчеркнул, что контакты с Нобелевским комитетом - обычная дипломатическая практика. «Я сам, работая в МИДе на скандинавском направлении, неоднократно в свое время встречался с предыдущим секретарем Микаелем Сульманом, и никто из этого не делал никакого номера. Такие встречи - рутинная дипломатическая работа, и укорять наших дипломатов можно было бы, если бы такие беседы не запрашивались и не проводились, а не наоборот», - заявил глава комитета.

Сегодня норвежский канал NRK сообщил со ссылкой на Полицейскую службу безопасности (ПСБ) Норвегии, что Россия с помощью спецслужб пыталась вмешаться в работу Нобелевского комитета. По версии ПСБ, некие «пророссийские сайты» летом 2015 г. опубликовали письмо за подписью якобы спикера Верховной рады Владимира Гройсмана к поверенному в делах США в Норвегии. В документе говорилось, что американские дипломаты якобы получили поддержку двух из пяти членов Нобелевского комитета, и содержалась просьба еще посодействовать присуждению Порошенко Нобелевской премии мира. После публикации письма в офис секретаря комитета и директору Норвежского нобелевского института Улава Ньелстада пришли двое представителей посольства России, один из них - представитель СВР, утверждает ПСБ. По мнению сотрудника ПСБ Арне Хеугстейла, это была операция российских спецслужб, имевшая целью повлиять на решение комитета. Посольство России в Норвегии назвало «паранойей» попытки выдать «рутинную дипломатическую работу» за операцию спецслужб.