Новый министр иностранных дел ФРГ увязал отмену санкций с минскими соглашениями

В Париже и Берлине продолжают увязывать возможность снятия санкций с России с выполнением минских соглашений. «И у Германии, и у Франции позиция по санкциям четкая. Необходима реализация минских соглашений, и это единственное условие для отмены санкций», - заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в Париже, куда он прибыл в субботу на встречу с французским коллегой Жан-Марком Эро.

Ранее о визите Габриэля в Париж сообщил МИД Германии. Для него это первая зарубежная поездка в должности главы германского внешнеполитического ведомства.

На этой неделе Франк-Вальтер Штайнмайер был освобожден от должности министра иностранных дел Германии. Президент страны Йоахим Гаук назначил новым главой внешнеполитического ведомства председателя Социал-демократической партии (СДПГ) и бывшего министра экономики Зигмара Габриэля. Штайнмайер ушел с занимаемой должности в связи с тем, что он выдвинут кандидатом в президенты страны от правящей коалиции Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), ранее возглавляемой экс-министром.