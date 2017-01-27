Штайнмайер освобожден от должности министра иностранных дел Германии

Франк-Вальтер Штайнмайер освобожден от должности министра иностранных дел Германии. Президент страны Йоахим Гаук назначил новым главой внешнеполитического ведомства председателя Социал-демократической партии (СДПГ) и бывшего министра экономики Зигмара Габриэля.

Пост главы минэкономики займет Бригитта Циприс, ранее она занимала должность министра юстиции.

Штайнмайер ушел с занимаемой должности в связи с тем, что он выдвинут кандидатом в президенты страны от правящей коалиции Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), ранее возглавляемой экс-министром.