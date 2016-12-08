Штайнмайер призвал Лаврова к прекращению огня в Алеппо

Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал к установлению перемирия в Алеппо, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя германского внешнеполитического ведомства. Штайнмайер в разговоре с Лавровым настаивал на «открытии гуманитарного доступа, немедленном прекращении огня и возобновлении политического диалога», - отметили в МИД Германии.

Диалог Лаврова и Штайнмайера был «длинным и серьезным». Встреча проходила накануне открывающегося в Гамбурге заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. В центре внимания форума будет Украина и борьба с международным терроризмом. Штайнмайер призвал участников не возлагать излишние надежды на эту встречу. «Мы не можем ожидать, что в ходе этой конференции все кризисы будут разрешены одним махом», - приводит его слова Deutsche Welle.

Штайнмайер раскритиковал политику России на Украине. «После окончания холодной войны в 1990 г. казалось, что в Европе вопрос войны и мира урегулирован раз и навсегда, однако российская аннексия Крыма вернула этот вопрос на повестку дня», - заявил он еще до переговоров с Лавровым.

Встречу Лаврова со Штайнмайером предварял диалог главы российского МИДа с госсекретарем США Джоном Керри. Лавров отметил, что поддерживает инициативу США от 2 декабря о согласовании сроков и маршрутов выхода боевиков из Восточного Алеппо, за чем должно последовать перемирие.