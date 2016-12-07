Путин поручил представить к наградам погибших в Алеппо медсестер

Президент России Владимир Путин дал Министерству обороны России поручение представить к госнаградам погибших в Сирии медиков, а также сделать все для оказания помощи их родным.

«Рискуя своей жизнью, российские военнослужащие делают все, чтобы помочь сирийской армии в борьбе с террористами, чтобы спасти жизни мирных граждан. Вы знаете, 5 декабря на своем посту погибли медики военного госпиталя - сержанты Надежда Владимировна Дураченко и Галина Викторовна Михайлова. А вчера в Сирии после тяжелого ранения, полученного накануне в результате обстрела террористов, скончался полковник Руслан Викторович Галицкий. Почтим их память минутой молчания», - сказал Путин в среду на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности.

5 декабря Минобороны заявило о нападении боевиков на развернутый в Алеппо российский военный мобильный госпиталь. По словам военных, в результате прямого попадания в приемное отделение выпущенной боевиками мины погибла российская военнослужащая-медик, еще два медицинских работника получили тяжелые ранения, одна из них впоследствии скончалась. Пострадали и местные жители, пришедшие на прием. Затем стало известно, что погибшие были медсестрами военного госпиталя Биробиджана. В Сирию они и еще два медика были направлены 30 ноября, до этого они еще раз были в Сирии и отработали там три месяца, после чего благополучно вернулись в Россию. Еще два медика из биробиджанского госпиталя остались в Сирии.