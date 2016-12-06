Стали известны подробности атаки на российский госпиталь в Алеппо

В результате атаки боевиков на российский мобильный госпиталь в сирийском Алеппо погибли медсестры из Биробиджана (Еврейская автономная область). Об этом «Интерфаксу» сообщил начальник административного отделения этого медучреждения Виталий Красовский.

Он уточнил, что этих женщин и еще двух человек направили в Сирию 30 ноября. Эта группа медиков уже работала в Сирии в 2016 г. и благополучно вернулась на родину после трех проведенных там месяцев.

Красовский добавил, что обе женщины были достаточно молоды, им было около 40 лет, у обеих остались дети. Он рассказал, что 8-9 декабря будут состоятся похороны.

Он также сообщил, что еще два медика из биробиджанского госпиталя остались выполнять задание в Сирии.

5 декабря в результате прямого попадания в приемное отделение мины погибла российская военнослужащая-медик, еще два медицинских работника получили тяжелые ранения, одна из них впоследствии скончалась. Пострадали и местные жители, пришедшие на прием к врачам.

В момент обстрела в госпитале не оказалось десятков сирийских детей с матерями из освобожденных от боевиков восточных районов Алеппо. Они не приехали из-за опоздания автобусов.