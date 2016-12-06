В Минобороны возмущены реакцией Красного креста на гибель российских врачей в Алеппо

Реакция представителей Международного комитета Красного креста на гибель в Алеппо российских врачей вызвала «возмущение» в Минобороны России, говорится в заявлении оборонного ведомства. «Мы рассчитывали, по меньшей мере, на уважение МККК к деятельности наших врачей в Алеппо и на осуждение действий боевиков так называемой «оппозиции». Но получили циничные комментарии, не достойные высокого статуса Международного комитета Красного Креста и свидетельствующие не об объективности подходов, а о равнодушии к совершенному убийству российских врачей в Алеппо», - приводятся в заявлении слова официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова.

5 декабря при обстреле российского полевого госпиталя «в результате прямого попадания мины в приемное отделение» погибли двое медицинских работников, сообщал ранее представитель Минобороны. В ведомстве уверены, что обстрел вели боевики оппозиции, но координаты они получили от «покровителей террористов» с Запада – «из США, Великобритании, Франции и прочих сочувствующих им стран и образований».

МККК в ответ на просьбу прокомментировать гибель российских врачей заявил, что «продолжающиеся атаки на медицинскую и гражданскую инфраструктуру в Алеппо свидетельствуют о том, что все стороны конфликта оказываются не в состоянии выполнять свою обязанность уважать и защищать медицинских работников, пациентов и больницы». Этот комментарий возмутил Минобороны.