ЮНЕСКО может исключить Херсонес из списка Всемирного наследия после передачи РПЦ

ЮНЕСКО может исключить «Херсонес Таврический» из списков Всемирного наследия, если 24 объекта музея-заповедника будут переданы Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщил Российский комитет международного совета музеев (ИКОМ).

«Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО рассматривает функционирование музея на территории объекта в качестве гаранта выполнения тех обязательств, которые государство несет при выполнении Конвенции 1972 г. Принятие решения о передаче имущества музея-заповедника "Херсонес Таврический" Русской православной церкви повлечет нарушение целостности одного из компонентов объекта, а следовательно, приведет к возможности включения объекта в список "Объектов, находящихся под угрозой" или даже к его исключению из списка Всемирного наследия. Учитывая международную обстановку, такое развитие событий станет серьезнейшим ударом по авторитету Российской Федерации на международной арене», - говорится в сообщении.

ИКОМ обеспокоен сложившейся ситуацией, так как сосуществование светского и церковного учреждений в Херсонесе сложилось исторически и Херсонесское городище никогда не было исключительно церковным объектом. «Этот сложный, многосоставной объект культуры и истории по степени сохранности не имеет аналогов на территории СНГ, поэтому он обладает огромной ценностью и непреходящим значением для всего мира, к нему приковано внимание миллионов людей из самых разных стран, с различным вероисповеданием.

"Музей-заповедник "Херсонес Таврический" является самым посещаемым учреждением культуры Крыма, и возможные сложности в его деятельности вызовут негативную реакцию как у местных жителей, так и у сотен тысяч туристов, которые ежегодно приезжают, чтобы посетить это место», - добавили в ИКОМ.

Симферопольская и Крымская епархия инициировала передачу церкви 24 зданий бывшего монастыря, где размещены фонды музея-заповедника «Херсонес Таврический». Первый замминистра культуры Владимир Аристархов заявил, что Минкультуры обсуждает вопрос передачи зданий с РПЦ, при этом он уточнил, что государство в случае передачи должно предоставить музею адекватную замену помещениям, но этот вопрос еще не поднимался.