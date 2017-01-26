Крымская епархия готова на компромиссы по Херсонесу

Симферопольская и Крымская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата готова искать компромиссные решения в вопросе о передачей ей объектов музея-заповедника «Херсонес Таврический». Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление епархии. Там заверяют, что с пониманием относятся к тому факту, что заповедник включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. Поэтому Церковь может согласиться на компромиссные решения, к примеру, «по ряду объектов, которые определит нынешний балансодержатель, например, заключить договор о совместном использовании или рассмотреть другие предложения».

Епархия просила Росимущество передать ей в безвозмездное пользование на 50 лет 24 объекта, ранее входивших в имущественный комплекс Владимирского Херсонесского мужского монастыря в Севастополе. В нынешнем заявлении говорится, что на основании разъяснения Росимущества епархия формирует пакет документов, предусмотренный постановлением правительства, чтобы потребовать передачи Церкви имущества религиозного назначения.

«Вопрос возвращения епархии бывших строений Владимирского Херсонесского мужского монастыря поднимается на протяжении нескольких лет. Возрождение Херсонесской обители имеет огромное значение для православной Церкви, поскольку на этом святом месте принял крещение святой равноапостольный князь Владимир, - напоминает епархия. - Мы также уверены, что обретение Церковью некогда утраченных ею храмов и святынь, в том числе Херсонесского монастыря, станет не только актом восстановления исторической справедливости, но и возвращением к первоначальному замыслу создателей обители, а также может послужить хорошим началом для выработки определенного опыта в сотрудничестве сотрудников музея с Церковью во благо утверждения духовности в нашем обществе и дальнейшего изучения страниц православной истории на земле Херсонеса».