США подтвердили запрет на въезд для владельцев грин-карт из семи стран

Обладатели грин-карт, дающих право на постоянное проживание в США, тоже подпадают под исполнительное распоряжение президента США Дональда Трампа о запрете на въезд гражданам семи мусульманских стран. Такое разъяснение сегодня дала представитель министерства национальной безопасности США Джиллиан Кристенсен.

«Он [запрет на въезд] распространяется на обладателей грин-карт», - цитирует Reuters письмо Кристенсен.

В пятницу, 27 января, Трамп подписал исполнительное распоряжение о приостановке въезда граждан из некоторых мусульманских стран, а также об «экстремальном отборе» (extreme vetting) кандидатов на предоставление убежища. Семь стран, гражданам которых запрещен въезд и которым три месяца не будут выдавать визы США, - это Сирия, Иран, Ирак, Ливия, Сомали, Судан и Йемен. Запрет касается и тех, у кого на руках виза и вид на жительство. Прием всех беженцев остановлен на четыре месяца. Сам Трамп заявил, что его распоряжение «не позволит радикальным исламским террористам проникнуть в США».