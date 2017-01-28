Трамп начал телефонный разговор с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп в настоящее время приступает к телефонному разговору с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. «После 45-минутного разговора с канцлером Германии Меркель Дональд Трамп приступает к беседе с президентом Путиным», - написал он в своем Twitter.

К «твитту» Спайсер прикрепил фотографию, на которой Трамп во время телефонного разговора: с ним находятся рядом четыре человека из его команды, в том числе вице-президент США Майк Пенс.

Согласно предыдущим сообщениям в микроблоге, после разговора с Путиным Трамп позвонит президенту Франции Франсуа Олланду.