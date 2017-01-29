Меркель считает ошибочным решение США об ограничении въезда мусульманам
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала ошибочным решение американских властей об ограничении въезда в страну беженцев и граждан ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
«Меркель убеждена, что даже решительная борьба с терроризмом не оправдывает того, чтобы без разбора подозревать людей определенного происхождения или определенного вероисповедания», - пояснил Зайберт.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью газете Bild назвал «катастрофической ошибкой» миграционную политику Меркель.