Меркель считает ошибочным решение США об ограничении въезда мусульманам

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала ошибочным решение американских властей об ограничении въезда в страну беженцев и граждан ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Меркель убеждена, что даже решительная борьба с терроризмом не оправдывает того, чтобы без разбора подозревать людей определенного происхождения или определенного вероисповедания», - пояснил Зайберт.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью газете Bild назвал «катастрофической ошибкой» миграционную политику Меркель.