Трамп говорит с Меркель перед разговором с Путиным

Президент США Дональд Трамп в настоящее время ведет телефонную беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. «Президент США звонит из Овального кабинета канцлеру Германии Ангеле Меркель. Один из пяти запланированных на сегодня звонков на высшем уровне», - написал Спайсер в своем микроблоге Twitter.

Согласно предыдущим сообщениям в микроблоге после разговора с Меркель Трамп позвонит президенту России Владимиру Путину. Звонок должен начаться в 20.00 мск.