Трамп не будет общаться с Путиным наедине – Белый дом

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа пройдет не тет-а-тет - он состоится в присутствии вице-президента Майка Пенса, сообщил официальный сайт Белого дома. «В полдень [в субботу] вице-президент присоединится к разговору президента США с президентом России Владимиром Путиным», - говорится в сообщении. Разговор должен начаться в 20.00 по московскому времени.

В соответствии с расписанием Трампа на субботу у него еще четыре разговора с зарубежными лидерами - канцлером Германии Ангелой Меркель, французским лидером Франсуа Олландом, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и австралийским премьером Малкольмом Тернбуллом.

Накануне советник Трампа Келлиэнн Конуэй сообщила, что санкции в отношении России, введенные администрацией Барака Обамы, могут быть предметом обсуждения в субботнем разговоре Трампа с Путиным. До этого журналист Politico Сьюзан Глассер сообщила, что администрация президента, возможно, готовится в одностороннем порядке снять часть санкций в отношении России. Сегодня Bloomberg сообщил, что Трампу в последние часы звонили несколько высокопоставленных сенаторов-республиканцев, обеспокоенных возможным снятием санкций, в их числе Джон Маккейн и Линдси Грэм.

Накануне на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй Трамп заявил, что о снятии санкций с России говорить пока рано, однако «в идеале мы надеемся на хорошие, прочные отношения со всеми странами мира».