Песков: в Кремле не знают о снятии санкций США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ничего не знает о намерении президента США Дональда Трампа снять санкции с России. «Нет, ничего об этом не известно, - сказал он журналистам. - Насколько я понимаю, информация обезличенная, не знаю, насколько она соответствует действительности». Первый разговор Путина и Трампа запланирован в эту субботу, 28 января.

Сегодня журналист Politico со ссылкой на источники сообщила, что в Белом доме готовится проект президентского распоряжения об облегчении санкций в отношении России. По данным нескольких источников, в проекте говорится об одностороннем снятии санкций.

В январе президент Дональд Трамп заявил Times, что готов рассмотреть возможность снять санкции в обмен на договоренность с Кремлем о сокращении ядерных вооружений. The Wall Street Journal он сказал, что хочет сохранить антироссийские санкции на некоторое время, но в случае улучшения двусторонних отношений и начала сотрудничества будет готов изучить возможность их отмены ради общих великих свершений.

Трамп может отменить «антихакерские» санкции, которые администрация Барака Обамы ввела исполнительными приказами. Но отменить акт Магнитского и другие санкции, которые утвердил конгресс, президент не может.