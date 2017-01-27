Говорить об отмене санкций против России рано – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, что говорить об отмене антироссийских санкций пока что рано.

«Пока рано говорить об этом», - сказал он.

В свою очередь Мэй сказала, что санкции в отношении России необходимо сохранять до полного выполнения минских соглашений. «Мы считаем, что санкции должны быть продолжены до того, как минские договоренности будут полностью выполнены. И мы будем продолжать выступать за это в рамках ЕС», - сказала она.