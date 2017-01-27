Песков рассказал, когда состоится разговор Путина с Трампом

Первый разговор президента России Владимира Путина и нового президента США Дональда Трампа запланирован в эту субботу, 28 января, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«На субботу запланирован телефонный разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Путин поздравит Трампа со вступлением в должность. Разумеется, в ходе таких контактов будет обмен мнениями по основным параметрам текущих двусторонних отношений», - сказал Песков.

На вопрос о темах и ожиданиях от разговора пресс-секретарь Путина посоветовал проявить терпение. «Это первый телефонный контакт уже после вступления в должность Трампа. Ожидать от такого телефонного разговора субстантивных переговоров по всему периметру вряд ли приходится. Давайте дождемся», - отметил он.

Сегодня журналист Politico со ссылкой на источники сообщила, что в Белом доме готовится проект президентского распоряжения об облегчении санкций в отношении России. По данным нескольких источников, в проекте говорится об одностороннем снятии санкций.

В январе президент Дональд Трамп заявил Times, что готов рассмотреть возможность снять санкции в обмен на договоренность с Кремлем о сокращении ядерных вооружений. The Wall Street Journal он сказал, что хочет сохранить антироссийские санкции на некоторое время, но в случае улучшения двусторонних отношений и начала сотрудничества будет готов изучить возможность их отмены ради общих великих свершений.

Трамп может отменить «антихакерские» санкции, которые администрация Барака Обамы ввела исполнительными приказами. Но отменить акт Магнитского и другие санкции, которые утвердил конгресс, президент не может.