Под Волгоградом сошли с рельсов 17 вагонов грузового поезда

Следователи в Волгоградской области устанавливают обстоятельства схода с рельсов 17 вагонов грузового поезда. Об этом говорится в сообщении Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Инцидент произошел 28 января в 22.10 по мск на станции Бердня в Иловлинском районе Волгоградской области. С рельсов сошли 17 порожних вагонов в составе грузового поезда № 2517, следовавшего от станции М. Горького на станцию Петров Вал.

Пострадавших нет, имеются повреждения железнодорожной инфраструктуры на станции.

«Типичные стандартные нарушения, которые возникают и являются причиной схода вагонов, - это нарушение работы колесных пар в одном из вагонов либо проблема с железнодорожным полотном, из-за которой колесная пара соскакивает с рельсов. Комиссия выясняет точные причины», - уточнили в ведомстве.