В Чечне ликвидированы трое боевиков

В результате спецоперации в Шалинском районе Чечни ликвидированы трое боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Рамзана Кадырова.

Как передает РИА Новости, ликвидированными боевиками руководил вербовщик из Сирии запрещенного в России «Исламского государства». «Известно, что данной группой из Сирии руководил уроженец Шали Магомед Рашидов, который в течение трех лет находится в рядах Иблисского государства и по интернету вербует молодежь, дурманит ей головы, отдает приказы на убийство должностных лиц, представителей духовенства», — приводит агентство слова Кадырова.

В результате задержания группы террористов погибли двое сотрудники правоохранительных органов, пытавшихся задержать боевиков на подъезде к посту. «В ответ на предложение предъявить документы они (боевики) открыли огонь и бросили гранату. От полученных ранений и осколочных травм скончались сотрудник ОМВД по Шалинскому району, сержант полиции Али Муслимханов, и приехавший домой сотрудник ППС УМВД по городу Грозному, уроженец Шали Ислам Яхаджиев. Также ранение получили двое местных жителей. Немедленно принятые меры позволили уничтожить троих боевиков», — сказал Кадыров.