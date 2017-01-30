Канадский премьер назвал стрельбу в Квебеке терактом против мусульман

По данным полиции Квебека, в результате стрельбы по молящимся в мечети Мусульманского культурного центра погибли шесть человек. Еще восемь получили ранения, сообщает АР со ссылкой на представителя департамента полиции провинции Кристин Куломб. Некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии. В момент нападения в мечети было 39 человек.

Ранее президент культурного центра Мохаммед Янги, ссылаясь на очевидцев, говорил о пяти погибших.

По словам Куломб, задержаны двое подозреваемых, одного взяли на месте преступления, второго – в соседнем квартале.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал случившееся терактом против мусульман и бессмысленным проявлением насилия. Он заверил, что правоохранители сделают все возможное для задержания виновных и всех, кто стоит за актами нетолерантности. Ранее в Twitter он назвал стрельбу в мечети «трусливым нападением».

По словам Янги, стрельба велась вечером в воскресенье в части мечети, где молились мужчины и мальчики.