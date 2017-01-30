В Квебеке в мечети расстреляли молящихся: есть погибшие и раненые

В Квебеке пять человек погибли и около 40 были ранены в результате стрельбы в мечети Исламского культурного центра во время вечерней молитвы в воскресенье. Как сообщает Reuters со ссылкой на очевидца, стрелявших было до трех человек. О пяти погибших заявил президент центра Мохаммед Янги. Он добавил, что, по его оценке, в момент нападения в здании могло быть от 60 до 100 человек, сам он находился в другом месте и узнал о случившемся от очевидцев. Полиция его данные по жертвам пока не подтвердила. Сотрудники полиции на месте преступления говорят, что есть убитые и раненые, что задержаны двое подозреваемых и что ситуация уже под контролем.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Twitter выразил соболезнования семьям погибших и назвал случившееся «трусливым нападением».

В июне 2016 г. на порог этого культурного центра неизвестные подбросили голову свиньи, напоминает Reuters. Агентство отмечает, что в Канаде растет количество проживающих в стране мусульман, многие прибыли туда из стран Северной Африки, в последние годы в Квебеке участились случаи проявления исламофобии.