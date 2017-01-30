Бывший полпред президента заподозрен в экстремизме из-за книги о современных чиновниках

Бывший полпред президента в Сахалинской области Виталий Гулий задержан в Москве по подозрению в экстремизме. Как сообщил ТАСС его адвокат Дагир Хасавов, скоро ему должны предъявить обвинение. Бывшего чиновника сняли в «Домодедово» с самолета перед вылетом в Кишинев.

Дело против Гулия возбуждено по ч. 1 ст. 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды»), сказал адвокат. По его словам, поводом для дела стала публикация книги бывшего полпреда «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника». Дополнительное издание этой книги остановлено, так как сотрудники Следственного комитета пришли в издательство и все изъяли, сказал Хасавов «РИА Новости». Его клиент узнал, что находится в розыске, в момент задержания. В Кишиневе он хотел навестить 93-летнюю мать, которая попала в больницу.

Гулий был журналистом, напоминает Legal Report. В 1989 г. он был избран народным депутатом СССР, вошел в Верховный совет СССР. Полпредом на Сахалине он был в 1991–-1993 гг. Затем он перешел на работу в администрацию президента и был начальником отдела, замначальника управления Кремля по координации деятельности полпредов президента в регионах. В 2000–2001 гг. был заместителем полпреда президента в ДФО.

В 2003–2005 гг. Гулий был помощником члена Совета Федерации Александра Казакова, бывшего председателя Госкомимущества и первого замруководителя администрации президента. Потом – помощником депутата Госдумы Василия Тетерина, экс-полпреда президента в Краснодарском крае.