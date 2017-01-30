Лавров одобрил инициативу Трампа по Сирии при согласовании с ООН и властями

Москва допускает создание зон безопасности в Сирии, но исключительно при сотрудничестве с ООН и согласовании с властями страны, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Как я понимаю, американская инициатива о создании зон, где могли бы мигранты чувствовать себя в безопасности, нацелена именно на то, чтобы сделать какие-то шаги в контексте миграционного бремени на страны, которые окружают Сирию, другие страны региона и на Европу и в конечном счете на США», – сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп в интервью ABC подтвердил сообщения СМИ о проработке создания в Сирии «зон безопасности для сирийского народа». По его мнению, «Европа совершила огромную ошибку», позволив миллионам беженцев осесть в Германии и других странах. В воскресенье, 29 января, в разговоре с Трампом идею таких зон в Сирии и Йемене поддержал король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, передал Reuters.

«Если речь идет о том, чтобы те люди, которые вынуждены были оставить свои дома в результате вооруженного конфликта внутри Сирии, чтобы они могли на время, пока их жилище будет восстановлено, пока в их родных местах вновь будет налажена мирная жизнь, чтобы на этот период они могли где-то чувствовать себя в безопасности, получать элементарные услуги, чтобы их дети были в безопасности, чтобы их дети могли хотя бы частично получать доступ к услугам образования, то я думаю, что вместе с Управлением верховного комиссара (ООН) по делам беженцев, вместе с другими структурами, международной организации по миграции можно было бы думать о создании мест проживания внутренне перемещенных лиц на сирийской территории», – отметил министр.

«Все это потребует практического согласования деталей и самого принципа создания таких территорий с правительством Сирии», – добавил Лавров.

По его словам, постановка вопроса о создании зон безопасности в Сирии отличается от тех идей, которые высказывались на предыдущих этапах сирийского кризиса. «А именно идей, которые предполагали создание на сирийской территории некой площадки, чтобы туда посадить альтернативное правительство и использовать эту площадку как плацдарм для свержения режима», – пояснил глава он.

По его оценке, «это калька с событий, которые произошли в Ливии, где в районе Бенгази такая площадка для альтернативного правительства была организована и потом использовалась как предлог для военного вторжения в нарушение решения Совбеза ООН для того, чтобы военной группой и военной силой свергнуть режим Муамара Каддафи».