"Новая газета" сообщила о предотвращенном покушении на Кадырова

«Новая газета» сообщила о расследовании в Чечне попытки покушения на главу республики Рамзана Кадырова. Уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь государственного деятеля на прошлой неделе возбудил 4-й отдел по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета Чечни, пишет издание. По ее информации, расследуется попытка покушения, которое готовилось весной 2016 г. в Ножай-Юртовском районе, подозреваемых. Подозреваемых сотнями начали задерживать в мае, в том чиасле в населенных пунктах Ножай-Юртовского района, Курчалоевского Гудермесского и других районов республики, пишет газета, все задержанные были выходцами из тейпа Беной, к которому принадлежит сам глава Чечни, среди задержанных был задержан двоюродный брат племянника главы Чечни Ислама Кадырова — Валид Яхиханов.

Яхиханов получил секретный номер Рамзана Кадырова, который знали только несколько приближенных к главе Чечни лиц, утверждает газета. Этот номер, по ее данным, он якобы передал Бадруди Ямадаеву, одному из двух оставшихся в живых братьев Ямадаевых, тот позвонил Кадырову. После этого было инициировано внутреннее расследование, а Яхиханов сообщил силовикам о готовящемся покушении в селе Беной, пишет издание. В резиденции Кадырова в Беное было заложено мощное взрывное устройство, которое обнаружило следствие, а у подозреваемых участников заговора изъяли новейшее стрелковое оружие, гранатометы, взрывчатку, добавляет газета.

Информация о раскрытом заговоре тщательно скрывалась, пишет «Новая газета». 16 сентября Кадыров признал, что «были несерьезные моменты», которые вовремя предотвратили сотрудники служб безопасности. Расследование на тот момент продолжалось, организатором покушения в итоге был признан Иса Ямадаев, сообщает издание.