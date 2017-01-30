Песков: Сделки по санкциям с США не обсуждаются

Какие-то сделки с США в обмен на снятие санкций с России не обсуждаются, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Наш президент весьма однозначно заявлял, что тема санкций – это не тема нашей повестки дня, и президент не намерен каким-то образом эту тему поднимать», – отметил он.

«Говорить сейчас о каких-то сделках пока вряд ли представляется возможным: сначала надо определиться с датой и местом встречи двух президентов», – сказал Песков. По оценке Пескова, встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа состоится раньше саммита G20 в июне и «это будет отдельная встреча».

Накануне телефонного разговора Путина и Трампа, который состоялся в субботу, 28 января, журналист Politico Сьюзан Глассер со ссылкой на источники сообщила, что в Белом доме готовится проект президентского распоряжения об ослаблении санкций в отношении России. Советник президента США Келлиэнн Конуэй тогда же не исключила, что санкции в отношении России, введенные администрацией Барака Обамы, могут быть предметом обсуждения президентов.

Однако во время разговора президентов вопрос санкций не был затронут напрямую. Песков сегодня заявил, что разговор был «хорошим, конструктивным <...> а также весьма позитивным с точки зрения того, что главы государств отметили уважение как очень важный принцип двусторонних отношений».