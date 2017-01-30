Шесть Ту-22м3 российских ВКС нанесли удар по Дейр эз-Зору

Шесть бомбардировщиков ВКС России Ту-22м3 нанесли в понедельник удар по объектам террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) в сирийской провинции Дейр эз-Зор, сообщило Минобороны России.

«30 января 2017 г. шесть дальних бомбардировщиков Ту-22м3, взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации и совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли групповой авиационный удар по вновь выявленным объектам ИГИЛ в провинции Дейр эз-Зор», — говорится в сообщении.

Ударом уничтожены два пункта управления, склады с вооружением и боеприпасами боевиков ИГ, а также большое количество живой силы и военной техники террористов, отмечается в сообщении. Средства объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей.

«Истребительно-авиационное прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли Су-30СМ и Су-35С с аэродрома "Хмеймим". После выполнения задачи все российские самолеты благополучно вернулись на свои аэродромы», - утверждает Минобороны.

В середине января возникла опасность потери контроля правительственных войск Сирии над анклавом Дейр-эз-Зор, который они удерживают уже три года. 16 января боевикам ИГ удалось взять под контроль дорогу, соединяющую Дейр-эз-Зор и военный аэродром, и рассечь правительственную группировку. На минувшей неделе Ту-22м3 ВКС России несколько раз бомбили объекты в этом районе.