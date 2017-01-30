Бывшего кремлевского чиновника задержали по запросу сенатора Клинцевича – адвокат

Бывшего полпреда президента Сахалинской области Виталия Гулия задержали по запросу сенатора Франца Клинцевича, сообщил «Ведомостям» адвокат задержанного. Сам Клинцевич это решительно опроверг.

Дело против Гулия возбуждено по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), сказал адвокат. По его словам, поводом для дела стала публикация книги бывшего полпреда «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника».

«По обращению двух членов Совета Федерации – один из них Франц Клинцевич, – которые обратились в следственные органы с просьбой проверить книгу на экстремизм. Экспертиза проведена в 2015 г. Второй инициатор - не колхозник и не крестьянин, а тоже сенатор. Эту информацию моему подзащитному дали в субботу вечером, пока он содержался в изоляторе на Петровке», - сказал адвокат Дагир Хасавов.

В результате проведенной психолого-лингвистической экспертизы, о которой, как утверждает Хасавов, Гулий ничего не знал, были найдены признаки преступления по ст. 282 ч. 1. В результате Гулий был признан обвиняемым и объявлен в федеральный розыск, говорит Хасавов: «Кого-то обидела не сама книга, а раздел в конце книги «Евреи во власти». Он был во власти, знает имена и называет их - это размышление на тему, - говорит Хасавов. - Гулий - политик с таким большим опытом, он не имел намерений и не мог этого сделать».

По словам Хасавова, при проведении экспертизы была нарушена ст. 198 Уголовно-процессуального кодекса, которая определяет порядок назначения проведения экспертизы, в частности - выбор учреждения, составление вопросов и т. д., что в итоге нарушает принцип состязательности процесса.

Спустя некоторое время после возбуждения уголовного дела против Гулия оно было прекращено «якобы из-за того, что субъекта преступления нет, - а потом возобновлено, и на этом основании он был объявлен в розыск, хотя находился в Москве и был доступен по всем телефонам», говорит Хасавов.

«Хочу официально сообщить, что ни с какими обвинениями Виталия Гулия в экстремизме ни в суд, ни в прокуратуру, ни в какие-либо другие органы я не обращался. Мне абсолютно непонятно, чем руководствовался его адвокат, делая подобные заявления, не имеющие под собой никаких оснований», - сказал сенатор Франц Клинцевич.