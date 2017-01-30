Бывшего кремлевского чиновника заподозрили в экстремизме

Бывший полпред президента в Сахалинской области Виталий Гулий задержан в Москве по подозрению в экстремизме. Как сообщил ТАСС его адвокат Дагир Хасавов, скоро ему должны предъявить обвинение. Бывшего чиновника сняли в «Домодедово» с самолета перед вылетом в Кишинев.

Дело против Гулия возбуждено по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), сказал адвокат. По его словам, поводом для дела стала публикация книги бывшего полпреда «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника». Дополнительное издание этой книги остановлено, так как сотрудники Следственного комитета пришли в издательство и все изъяли, сказал Хасавов «РИА Новости». Его клиент узнал, что находится в розыске, в момент задержания. В Кишиневе он хотел навестить 93-летнюю мать, которая попала в больницу.

Книга вышла в издательстве «Алгоритм», сказал Хасавов «Интерфаксу». Она не внесена в реестр экстремистских материалов. «Соответствующего решения суда мы не видели», - заявил адвокат.

Под ч. 1 ст. 282 подпадают «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации».

«Мой подзащитный, который в разное время занимал различные должности на госслужбе, после ухода на пенсию решил записать свои соображения по поводу происходящего в стране, свидетелем чего он был сам. Ни о каком возбуждении ненависти речь идти не может», - сказал Хасавов. Он добавил, что уже 30 января он должен встретиться со следователем и ознакомиться с материалами дела, хотя уже сейчас можно говорить о процессуальных нарушениях со стороны следствия, которое, к примеру, не уведомило Гулия о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Книга про чиновников вышла в «Алгоритме» в 2015 г. тиражом 500 экземпляров, следует из описания на сайте интернет-магазина «Flip.kz». В книге 336 страниц. В описании говорится, что «нынешний чиновник более агрессивен, циничен, беспринципен, свободен от таких качеств, как щепетильность и порядочность», «ничего не боится, когда ворует с размахом» и исследование этого типажа «под силу только писателям масштаба Салтыкова-Щедрина и Гоголя». Впрочем, автор отмечает, что среди чиновничества есть и достойные лица, хотя он не собирается спорить с теми, у кого по прочтении сложится вывод «о бессмысленности существования некоторых высших органов государственной власти».

Гулий был журналистом, напоминает Legal Report. В 1989 г. он был избран народным депутатом СССР, вошел в Верховный совет СССР. Полпредом на Сахалине он был в 1991-1993 гг. Затем он перешел на работу в администрацию президента и был начальником отдела, замначальника управления Кремля по координации деятельности полпредов президента в регионах. В 2000–2001 гг. был заместителем полпреда президента в ДФО.

В 2003–2005 гг. Гулий был помощником члена Совета Федерации Александра Казакова, бывшего председателя Госкомимущества и первого замруководителя администрации президента. Потом – помощником депутата Госдумы Василия Тетерина, экс-полпреда президента в Краснодарском крае. Он был награжден двумя государственными наградами: медалями «За отвагу на пожаре» и «Защитнику свободной России».

В 2015 г. портал «Политика Карелии» писал, что Гулий написал книгу «о сильных мира сего, с кем ему приходилось вместе работать» и что все ее герои на тот момент здравствовали. Книга «любопытна», написана «живым языком» и полна «занятных деталей». Одна из глав посвящена политику из Карелии Девлетхану Алиханову, помощником которого в Совфеде Гулий работал в 2010 г. Автор публикации в «Политике Карелии» напоминает, при каких обстоятельствах Алиханова делегировали в Совфед, сколько он там проработал, как вернулся в Карелию и что в 2015 г. он был арестован по обвинению в нескольких уголовных преступлениях. До суда дело Алиханова дошло в октябре 2016 г. Как писал «МК», он проходил по делу о продаже петрозаводских муниципальных помещений, после которой городская казна лишилась 26 млн руб.