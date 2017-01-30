На Украине создан экспертный совет для проверки книг из России

Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины (Госкомтелерадио) утвердил состав экспертного совета, который будет проверять содержание печатной продукции, поступающей из России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Возглавил совет первый заместитель Госкомтелерадио Богдан Червак.

На Украине с 1 января текущего года вступил в силу закон об ограничении ввоза в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания».