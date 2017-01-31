Украинские власти готовы эвакуировать 8000 человек из Авдеевки

Украинские власти скоординировали действия руководителей городов и районов Донецкой области на случай возможной массовой эвакуации из Авдеевки. В течение дня из города можно будет вывезти 8000 человек, написал в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, его цитирует «Лигабизнесинформ». По его словам, города области готовы принять до 9000 человек, а детские учреждения – более 1000 детей. Авдеевка вечером 30 января была обесточена, ночью там было введено чрезвычайное положение. По данным властей, всего в городе 16 000 человек.

Российская сторона из Совместного центра по контролю и координации утром во вторник предоставила гарантию прекращения обстрелов Авдеевки с 10.00 до 17.00, сообщает «Лигабизнесинформ». «Ремонтные бригады приступают к работе», – прокомментировал это решение Жебривский. Администрация области ждет прибытия в Авдеевку наблюдателей ОБСЕ. Военные в город везут около 10 т продуктов, дополнительные полевые кухни и палатки для обогрева людей.

Вечером 30 января в Авдеевке в результате артобстрела были перебиты четыре ветки электроснабжения города, который остался без света, воды и тепла. «Фактически сегодня есть только одна линия питания, она идет на "Коксохим" и Донецкую фильтровальную станцию. Город без электроэнергии. Благодаря "Коксохиму" мы поставляем тепло, оно доходит в 9-этажках до 6–7 этажей, в 14-этажки ставим насосы. На больницу ГосЧС поставили генератор, можно оказывать помощь. Если перебьют эту линию, угроза для жизни достаточно серьезна для жителей. Финансовые ресурсы у нас есть, но вопрос в доступе к восстановлению... Надеюсь, завтра-послезавтра мы подтянем генератор и, надеюсь, что нам дадут восстановить питание», – цитирует Жебривского 112.ua. Из-за ситуации в Авдеевке президент Петр Порошенко вечером в понедельник прервал визит в Германию и инициировал экстренный созыв контактной группы по Донбассу. 29 января в боях в Авдеевской промзоне были убиты пять украинских военных, 30 января штаб антитеррористической операции сообщил о гибели еще двоих, передает УНИАН. Утром во вторник 72-я отдельная гвардейская бригада ВСУ сообщила, что в районе Авдеевки бой продолжается.