Половина россиян выступает за отмену запрета на хиджабы в школе - ВЦИОМ

50% россиян считают, что нужно отменить запрет на ношение хиджаба в школах, чтобы дети из мусульманских семей могли свободно учиться. 37% населения считают, что отменять запрет нельзя, несмотря ни на что. Таков результат опроса ВЦИОМ, проведенного 28-29 января 2017 г. среди 1200 человек по случайной выборке среди абонентов стационарной и мобильной телефонной связи. Среди сторонников запрета на хиджабы в школа - 36% назвали себя последователями ислама.

47% опрошенных считают, что нет ничего предосудительного к внешним проявлениям религиозной принадлежности в учебных учреждениях. В 2012 г. так считали 35% респондентов, напоминает ВЦИОМ. Среди молодежи спокойно относятся к демонстрации религиозной принадлежнсти 73% опрошенных (группа 18-24 года), среди мусульман - 68%. 47% считают внешние проявления религиозной принадлежности недопустимыми - и для учащихся, и для преподавателей.

Комментируя результаты опроса, директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова сказала, что анализ изменения отношения к хиджабам показывает, что снижается острота проблемы недоверия к конфессиональной группе мусульман. «Низкий уровень осведомленности о других этнических или конфессиональных группах является одним из ключевых факторов, лежащих в основе социальной дистанции, недоверия и настороженности по отношению к их представителям», - объяснила она. В последние годы, по ее словам, растет уровень «социально-психологического принятия представителей других конфессиональных групп» и «значимые для исповедующих разные религии символические элементы (такие как хиджабы) стали более понятны и привычны». Молодежь стала реже придавать значение таким внешним атрибутом, а это «является залогом комфортного и гармоничного развития межконфессиональных отношений в стране», - добавила Михайлова.

В начале января министр образования Ольга Васильева, комментируя запрет ученикам и учительницам школы в татарском селе Белозерье в Мордовии на ношение платков, напомнила, что в России принят светский характер образования. Она напомнила, что несколько лет назад Конституционный суд решил, что хиджабам, как подчеркивающим национальную принадлежность, не место в школе, и добавила, что считает вопрос закрытым. Она также выразила мнение, что истинно верующим не нужно подчеркивать отношение к вере с помощью атрибутики. Ее слова раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров, который отметил, что она свое частное мнение пытается навязать миллиону верующих, и что его дочери платок никогда не снимут.