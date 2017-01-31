В НАКе рассказали о предотвращенной попытке теракта на ЧМ по хоккею в Москве

Спецслужбы России в 2016 г. предотвратили попытку теракта в Москве во время чемпионата мира по хоккею, заявил на брифинге первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин.

По его словам, 2 мая в столице задержали боевиков, собиравшихся совершить теракты во время турнира, проходившего с 6 по 22 мая.

В 2016 г. на территории России было ликвидировано более 140 участников террористических сообществ, среди них 24 главаря бандподполья, сообщил также Кулягин.

Он рассказал, что в прошедшем году наблюдалась тенденция на снижение длительности контртеррористических операций. «На практике в 2016 г. длительность контртеррористических операций не превышала нескольких дней», – отметил представитель НАКа.