Навальный подаст в суд на НТВ

Политик Алексей Навальный объявил, что подаст в суд на телекомпанию НТВ за нарушение неприкосновенности частной жизни. Об этом он сообщил на странице в Facebook.

«Вранье в «разоблачительном фильме» практически в каждом слове. Причем вранье ужасно очевидное и беспомощное - видно, что клепали на коленке», - охарактеризовал политик фильм «Гражданин Навральный», который выпустил телеканал НТВ.

По словам Навального, он предъявит иски к НТВ и к некоторым гостиницам, торгующим видеозаписями со своими гостями, по факту нарушения неприкосновенности частной жизни и незаконной передаче видеозаписей отвратным пропагандистам.

ФБК оспорит в суде ложные сведения НТВ о завышенной аренде и о зарплате сотрудников. Директор фонда Роман Рубанов подаст иск о признании не соответствующими действительности полностью выдуманных НТВ сведений о его путешествиях и о «20 млн, прошедших по его счетам».