Минобороны России назвало «абсолютной ложью» заявления Украины об обстреле самолета

Минобороны России назвало ложными сообщения украинских официальных лиц об обстреле Россией украинского самолета Ан-26 над Черным морем 1 февраля.

«Все заявления украинской стороны о якобы обстреле самолета Ан-26 – абсолютная ложь, - заявил представитель Черноморского флота России. - Сегодня утром в период 11.30–12.00 мск украинский самолет ВСУ Ан-26, бортовой № 53, совершил два явных провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые вышки «Таврида» и «Крым-1» в Черном море».

«Во время второго захода украинского Ан-26 для предотвращения возможной авиакатастрофы из-за столкновения с мачтой вышки сотрудник подразделения охраны буровой платформы подал четыре световых сигнала из сигнального пистолета. Каждому, кто хоть раз в руках держал сигнальный пистолет или новогодние фейерверки, без слов понятно, что никакой угрозы самолету не было и не могло быть», - сообщил представитель ЧФ, которого цитирует пресс-служба Минобороны России.

Сегодня министр обороны Украины Степан Полторак доложил президенту страны Петру Порошенко, что самолет ВС Украины был обстрелян с российской стороны. «Сегодня, 1 февраля 2017 г., при выполнении тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Россией буровых вышек из стрелкового вооружения был обстрелян транспортный самолет Ан-26 ВВС Украины», - сообщил Полторак в своем Facebook.

Министр обороны Украины привел фотографии, на которых видны незначительные повреждения в виде 3-сантиметрового пулевого отверстия в обшивке правого борта Ан-26 с тактическим номером 10. Экипаж не пострадал. Во время инцидента экипажем была зафиксирована работа РЛС зенитно-ракетного комплекса в «активном режиме, который используется для наведения ракет», заявил Полторак.

Первым об обстреле украинского Ан-26 сообщил ресурс «Думская» со ссылкой на ВМС Украины. По этой версии, инцидент произошел в 10.20 (11.20 мск) 1 февраля, обстрел велся с одной из «вышек Бойко» - буровых установок для добычи нефти и газа на черноморском шельфе. За эти вышки в свое время Украина заплатила по $400 млн, они арестованы киевским судом по делу о коррупции в минэнерго страны, в котором фигурирует экс-министр Юрий Бойко. По данным ресурса, в районе вышек находился малый противолодочный корабль Черноморского флота России.