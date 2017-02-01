Фийон решил продолжать борьбу за пост президента Франции

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон, представляющий правую партию «Республиканцы», заверил в среду, что не намерен отказываться от борьбы за пост главы государства, несмотря на скандал, разгоревшийся вокруг его супруги.

«Я буду кандидатом на этих выборах, потому что сформировал политику, которая, как мне кажется, является единственно верной для восстановления мощи страны», - приводят его слова парижские СМИ.

Ранее прокуратура открыла расследование в отношении Пенелопы Фийон, ее обвиняют в растрате государственных средств и финансовых злоупотреблениях.

Сам кандидат в президенты не признает вину и полагает, что предположения о якобы допущенных им нарушениях распространяются политическими противниками. Фийон выразил готовность сотрудничать с прокуратурой, чтобы доказать, что он не виновен.