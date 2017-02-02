В рейтинге недоверия политиков Путин опередил Навального

В январе рейтинг доверия президенту Владимиру Путину составил 54,3%, рейтинг одобрения его деятельности, по данным опросов 22–29 января, – 95,6%, вырос рейтинг «Единой России». Таковы результаты опросов ВЦИОМа, которые проводятся еженедельно среди 4200 россиян, причем ежедневно опрашивается по 600 человек минимум в 80 регионах. Опрос проводится по телефону по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Результаты подводятся еженедельно.

Рейтинг одобрения Путина в январе менялся незначительно, отмечают социологи. На конец января работу премьер-министра Дмитрия Медведева одобряли 59,7%, в течение месяца он менялся в узком диапазоне вокруг 60%, работу правительства – 61,6%.

Путин лидирует в рейтинге доверия российским политикам. На второй неделе января его рейтинг доверия составлял 52,5%, на третьей – 51,4%, на четвертой – 54,3%. В первую тройку рейтинга входят также премьер-министр Медведев (18,2%) и министр обороны Сергей Шойгу (17,7%). Министр иностранных дел Сергей Лавров на четвертом месте с 14,8%.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский – на пятом месте в рейтинге доверия (14%) и одновременно возглавляет рейтинг недоверия политиков, которому население больше всего не доверяет (24%). В рейтинге недоверия президент Путин занимает пятое место, ему не доверяют 2,1% респондентов.

Оппозиционер Алексей Навальный включен в опросы, его рейтинг доверия составляет 0,4%, рейтинг недоверия выше – 1,2%, но все же меньше, чем у Путина.

В январе сохранился тренд на повышение электорального рейтинга «Единой России», который социологи отметили в конце 2016 г. Со второй недели января по четвертую он вырос с 49,3 до 50,7%. Доля респондентов, готовых проголосовать за ЛДПР, за это же время снизилось с 13,7 до 11,8%, также снизились рейтинги КПРФ (до 10%) и «Справедливой России» (4,7%).