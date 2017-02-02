ЕСПЧ присудил Навальному 63 700 евро за задержания на митингах

Европейский суд по правам человека присудил Алексею Навальному 63 700 евро компенсации за нарушение его прав при нескольких задержаниях и арестах после уличных акций 2011–2014 гг. Это решение принято по пяти жалобам адвокатов политика Константина Терехова и Ольги Михайловой. Суд рассмотрел семь пунктов жалоб, они касаются задержаний Навального 14 мая 2012 г., 28 мая 2012 г., 30 ноября 2012 г., 14 января 2013 г. и 6 июня 2014 г.

Коллегия судей единогласно признала, что в отношении политика была нарушена статья 11 Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует право граждан на свободу собраний. Права Навального при задержании были нарушены в семи случаях, при решении о досудебном взятии под стражу – в двух случаях, право на справедливое судебное разбирательство – в шести случаях из семи.