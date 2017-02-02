Израиль извинился перед Мексикой за слова Нетаньяху о стене с США

Президент Израиля Реувен Ривлин извинился перед президентом Мексики Энрике Пенья Ньетой за слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, поддержавшего идею нового президента США Дональда Трампа о строительстве пограничной стены с южным соседом. Об этом сообщила Financial Times.

По информации издания, Ривлин позвонил Ньете и сказал, что Израиль ни в коем случае не сравнивает положение Израиля и Мексики с точки зрения безопасности, и «сожалеет о произошедшем непонимании».

«Трамп прав. Я построил стену вдоль южной границы Израиля. Это остановило всю нелегальную иммиграцию. Большой успех. Отличная идея», - написал израильский премьер 28 января. В ответ МИД Мексики выразил израильскому правительству свое «глубокое удивление, неприятие и разочарование». «Мексика - друг Израиля, и премьер-министру следует относиться к ней соответственно», - заявил МИД Израиля на минувших выходных.

Сразу после своей инаугурации Трамп распорядился начать строительство стены на границе с Мексикой, а также ввести наказание для городов, скрывающих незаконных мигрантов. Стоимость возведения барьера длиной 3500 км вдоль южной границы США оценивается примерно в $15-25 млрд.