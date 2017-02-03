Официальный представитель РПЦ стал советником Володина - "Коммерсантъ"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назначил своим советником на общественных началах первого зампреда синодального отдела Московской патриархии по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александра Щипкова. Это пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Госдуме. О том, что патриарх Кирилл назначил православного публициста Александра Щипкова исполняющим обязанности первого зампреда этого синодального отдела, стало известно 5 января. Предполагалось, что в новой должности он отвечает за взаимодействие церкви с органами государственной власти и с неправительственными организациями. Ранее эти задачи входили в сферу ответственности протоиерея Всеволода Чаплина, руководившего более семи лет синодальным Отделом по взаимоотношениям РПЦ и общества. «Коммерсантъ» пишет, что Щипков сейчас курирует отношения РПЦ с партиями.

Щипков от комментариев отказался.

Председатель думского комитета по общественным объединениям и религиозным организациям Сергей Гаврилов (КПРФ) предположил, что Щипкова привели в Дум, чтобы участвовать в работе с религиозными организациями по вопросам свободы совести, особенностей семейного законодательства. Гаврилов назвал Щипкова «интеллектуалом, социальным и религиозным философом, аналитиком, публицистом»: «Насколько я представляю, не функционер, не организатор».

Ранее Александр Щипков был советником на общественных началах Сергея Миронова, когда тот был спикером Совета Федерации, напоминает газета.