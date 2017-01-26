Володин заявил о верховенстве законов государства, патриарх – о первичности нравственности

Нельзя допускать, чтобы национальные и религиозные особенности становились выше законов государства, заявил на Рождественских парламентских чтениях в Госдуме спикер палаты Вячеслав Володин. Он добавил, что при этом важно, чтобы законы учитывали эти национальные и религиозные особенности страны. Его цитирует «Интерфакс».

Там же патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что нравственность всегда первична, а закон вторичен. «В современном мире существует множество идеологий, в основе которых лежат разные мировоззрения. Но я глубоко убежден в том, что чаяниям и интересам народа отвечают лишь те принципы, которые зиждутся не на искусственно конструируемых идеологиях, но проистекают из нравственной природы человека. Нравственность всегда первична, а закон вторичен. Если бы не было этой последовательности, а закон не обуславливался нравственностью, мы бы жили в страшной системе межчеловеческих отношений», – цитирует предстоятеля агентство «Москва». По его словам, в некоторых странах сейчас происходит законодательный кризис из-за правовых норм, принятых вопреки «нравственному чувству».

Володин, в свою очередь, заявил, что любой живущий в России помнит и чтит свою веру и свои национальные корни, «но все мы – граждане России». Он считает принципиально важным, что «духовность и нравственность, традиционные семейные ценности, патриотизм как национальная идея являются фундаментальными основами нашего общества». Это то, что объединяет нашу многонациональную, многоконфессиональную страну, уверен политик.

Спикер отметил, что многие смотрят на Россию как на гаранта поддержки традиционной семьи и семейных ценностей, и призвал поддерживать высокий статус семьи как социального института и фундаментальной основы нашего народа. Он также выступил против «размывания базовых моральных ориентиров, нравственных основ».

По его словам, Россия традиционно сложилась как сообщество, где в мире и согласии живут представители разных религий и национальностей, объединенные общей судьбой и общими планами на будущее. Володин назвал одной из главных задач развития страны осознание себя единым народом с многовековой историей и богатейшим духовным наследием предков.