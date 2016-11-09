Патриарх Кирилл пожелал Трампу Божьей помощи на посту президента

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приветствовал новоизбранного президента США Дональда Трампа пожеланием крепости сил, Божьей помощи и успехов в предстоящем «высоком и ответственном служении».

«Сердечно поздравляю вас с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Выбор, сделанный американским народом, свидетельствует о высоком доверии к вам со стороны людей, связывающих с вами надежды на развитие страны, на перемены в сферах внутренней политики и международных отношений», - говорится в обращении патриарха к Трампу, распространенном в среду патриаршей пресс-службой.

Предстоятель Русской церкви отмечает, что за многие годы «активной созидательной деятельности» Трамп приобрел богатый опыт, который поможет ему в решении вопросов, касающихся устроения жизни государства и общества, сотрудничества с другими странами.

«Современный мир стоит перед серьезными проблемами, в решении которых Соединенным Штатам Америки принадлежит важная роль. Противостоять экстремизму и терроризму, отстаивать фундаментальные ценности высоких нравственных идеалов, лежащих в основе прав и достоинства человека, можно лишь общими усилиями», - подчеркнул патриарх Кирилл.

Обращаясь к Трампу, он выразил надежду на то, что давние отношения Русской православной церкви с Соединенными Штатами продолжат свое развитие «на благо наших народов, объединенных совместной историей и христианскими ценностями».

Ранее госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил в эфире Radio Vaticana, что правление Трампа может стать действительно эффективным. Он призвал его работать «на благополучие и мир в мире».

«Поздравляем нового президента, его правление может быть действительно плодотворным. Мы молимся, чтобы Господь осветил ему путь и поддержал его на службе стране», - отметили в Ватикане.