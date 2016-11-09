В США проходят акции протеста недовольных победой Трампа

В нескольких городах США прошли акции протесты после сообщений о победе Дональда Трампа на выборах президента США .

По данным телеканала ABC7, в Калифорнии в городе Окленд не менее 50 человек вышли на улицы города, чтобы выразить недовольство. Люди выкрикивают лозунги и поджигают мусорные баки. По данным телеканала, одного из протестующих вскоре после того, как они заблокировали проезд по улицам, сбила машина.

Противники республиканца также протестуют в Беркли в штате Калифорния и в университете Орегона. Газета Oregon Live сообщает о протестной акции, которую устроили студенты университета Орегона. По словам одного из учащихся, протестующие сделали несколько кругов на территории кампуса, а затем вышли на марш по улицам города Орегон. Демонстранты жгут атрибутику с лозунгом кампании Трампа Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»), отмечает газета.