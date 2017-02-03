МИД России обвинил Украину в «варварском налете» на Донецк

Обстрел Донецка украинской армией из тяжелой артиллерии является нарушением Женевской конвенции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она уточнила, что «в ночь на 3 февраля Донецк подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Украины». По словам представителя российского МИДа, по жилым кварталам нанесены десятки ударов из тяжелых крупнокалиберных вооружений, включая ракетные системы залпового огня «Ураган» и «Град». В результате налета несколько мирных жителей погибли, есть раненые, среди которых дети, добавила Захарова.

«Этому варварскому налету нет никакого оправдания. Своими действиями Киев грубо нарушил не только Женевскую конвенцию от 12 августа 1949 г. "О защите гражданского населения во время войны", но и все нормы морали», - подчеркнула представитель МИДа.