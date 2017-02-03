Мужчина с двумя ножами напал на военный патруль у Лувра: идет спецоперация

В центре Парижа военный патруль тяжело ранил мужчину, который утром в пятницу попытался напасть с двумя мачете на военных. Как сообщает RTL, это произошло около 10 часов утра у арки Карузель рядом с дворцом. Один из военнослужащих, на которого было совершено нападение, легко ранен. Стрелял в напавшего второй патрульный.

У напавшего был рюкзак. Саперы на месте взрывчатки там не нашли. Во время нападения мужчина кричал «Аллах акбар», утверждает RTL.

Всего в патруле было трое военных.

МВД Франции призвало сограждан не распространять неподтвержденную информацию. Ведомство сначала только подтвердило, что в районе Лувра происходит «серьезный инцидент в сфере общественной безопасности», это приоритетный повод для вмешательства сил охраны правопорядка. В микроблоге МВД приводится также сообщение Управления общественным транспортом о том, что станция метро Palais Royal - Musée du Louvre - временно закрыта. Затем МВД подтвердило информацию о нападении и о том, что в напавшего было выпущено пять пуль. Решение открыть огонь было принято, поскольку он выкрикивал угрозы. Префект полиции Парижа Мишель Кадо подтвердил, что напавший кричал «Аллах акбар», передает BFM TV.

По данным AFP, Лувр оцеплен полицейскими в бронежилетах. Кадо вскоре это подтвердил. По информации полиции, в момент нападения в музее было около 250 человек. Их выведут из здания после проверки, небольшими группами.

Напавший задержан, им занимаются экстренные службы, добавил Кадо.