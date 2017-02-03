Прокурор попросил для Навального пять лет условно по делу «Кировлеса»

Гособвинение на судебном процессе по делу Алексея Навального и Петра Офицерова, обвиняемых в хищении у предприятия «Кировлес», потребовало для подсудимых наказания в виде условного лишения свободы, передает «Интерфакс».

Прокурор Сергей Богданов потребовал назначить Навальному наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, Офицерову - четыре года также условного наказания.

Кроме того, обоих подсудимых обвинение предлагает оштрафовать на сумму в 500 000 руб.

В Кирове проходит повторное рассмотрение дела «Кировлеса». Право участвовать в выборах Навальный вернул себе в ноябре, когда президиум Верховного суда – во исполнение решения ЕСПЧ – отменил приговор по делу «Кировлеса» и отправил его на новое рассмотрение. Именно по этому делу он был осужден по тяжкой статье, это не позволяло ему участвовать в выборах.

Приговор по делу «Кировлеса» был вынесен в 2013 г. По нему Навальный и Офицеров получили пять лет и четыре года тюрьмы соответственно, позже срок смягчили до условного.

Кроме того, у Навального есть еще условный срок по делу «Ив Роше», но по нему он осужден за преступление средней тяжести, что не мешает выдвижению.