Матвиенко возмутила зарплата ивановских учителей в 7000 рублей

Субъекты России, в которых зарплата учителей меньше средней по региону, нарушают так называемые «майские указы» президента, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Так она отреагировала на слова учительницы малокомплектной школы Комсомольского района Ивановской области, которая сообщила, что в ее районе с 1 января зарплата упала со средней в 20 000 руб. до 14 000. В другой школе - до 7000 руб. При том что ученики и педагоги этого образовательного учреждения одерживают победы на федеральном и международном уровне.

Валентина Матвиенко выразила свое возмущение тем, что у учителей бывают такие зарплаты.

«На бумаге все гладко, почти все губернаторы отчитались - все зарплаты соответствуют майским указам. А выходит какой-то учитель из конкретной школы - это же полное безобразие. Как это можно 7000 учителю? Кто пойдет на эту зарплату?» - заявила спикер.

Она предложила министру образования и науки России Ольге Васильевой, которая принимает участие во встрече, заняться этим вопросом.