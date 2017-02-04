Посольство России не получало запросов в связи с задержанием выходцев из Чечни в Вене

Российское посольство в Австрии не получало никаких запросов от австрийской стороны в связи с задержанием выходцев из Чечни в Вене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства.

«В посольство России в Австрии каких-либо обращений со стороны австрийских властей или задержанных лиц не поступало», – сказали в пресс-службе. В посольстве добавили, что внимательно следят за развитием ситуации.

Ранее полиция Вены сообщила о задержании в одном из районов города 22 выходцев из Чечни, у которых было изъято оружие. Они подозреваются в террористической деятельности.