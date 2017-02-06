Трамп приедет на встречу лидеров стран НАТО в Европу в мае

Президент США Дональд Трамп примет участие во встрече лидеров стран НАТО, которая пройдет во второй половине мая в Европе. Об этом заявила пресс-служба Белого дома. Такое решение было принято по итогам телефонного разговора Трампа с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В сообщении пресс-службы Белого дома указывается, что лидеры обсудили, каким образом убедить всех членов НАТО выполнять обязательства по финансированию альянса, и договорились о дальнейшей координации действий США и НАТО.

Также Трамп и Столтенберг обсудили ситуацию на Украине и возможность мирного разрешения конфликта вдоль украинской границы.

Первое выступление нового постпреда США при ООН Никки Хэйли в конце прошлой недели началось с осуждения «агрессивных действий России» в Донбассе и обещания сохранить «крымские» санкции. Наконец, сам Трамп в воскресенье провел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко.

«Возобновление ожесточенных боев на востоке Украины может стать первой серьезной лакмусовой бумажкой для планов Трампа улучшить отношения с Россией, тем более его взгляды в отношении Москвы явно противоречат позиции его ближайших советников», – полагает The Wall Street Journal.