СМИ сообщили о возможном ракетном ударе по Эр-Рияду

Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что провели «успешный эксперимент» по запуску баллистической ракеты класса «земля – земля» по Эр-Рияду, и пообещали Саудовской Аравии новые удары. Это сообщает новостной портал из ОАЭ «Аль-Масдар» со ссылкой на йеменские СМИ. Сооснователь йеменского благотворительного фонда Mona Relief заявил со ссылкой на свои источники в столице Саудовской Аравии, что там объявлено чрезвычайное положение. При этом в соцсетях саудовские пользователи приводят заявления властей о том, что сильный грохот в Эр-Рияде был результатом падения метеорита или землетрясения.

Запуск состоялся в воскресенье вечером, утверждают йеменские ракетчики. По сведениям «Аль-Масдара», это была ракета типа «Боркан-1», разновидность «российского Scud», и попала она на территорию военной базы Мазахимия, расположенной к западу от города. Информации о жертвах и разрушениях нет. О том, что ракета попала по базе Мазахимия, также сообщает йеменское агентство Sabaa News, передает телеканал «Аль-Манар».

Со стороны властей Саудовской Аравии и других независимых источников подтверждения запуска баллистической ракеты класса «земля – земля» по Эр-Рияду нет.

В Йемене продолжается вооруженный конфликт, где с одной стороны выступают повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой – войска изгнанного ими президента Хади. Хади на земле и с воздуха поддерживают силы коалиции арабских стран во главе с Саудовской Аравией, которая вмешалась в военный конфликт в 2015 г. В октябре 2016 г. хуситы обещали, что Эр-Рияд станет следующей целью ракетных атак.