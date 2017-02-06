В ООН оценили встречу в Астане как успешную

Представитель сил ООН в Южном Ливане Милош Стругар назвал успешными двухдневные межсирийские переговоры с участием России, Турции и Ирана в столице Казахстана Астане по согласованию механизма контроля за перемирием в Сирии.

«Конечно же, она успешная», - заявил он «РИА Новости» в ответ на соответствующий вопрос.

В переговорах приняли участие представители президента Башара Асада и более десятка вооруженных группировок, действующих в основном на севере и в центре страны. Их итогом стало заявление трех стран, в котором говорится о необходимости создания механизма для начала трехстороннего мониторинга соблюдения режима прекращения огня. Декларация содержит подтверждение территориальной целостности многоконфессиональной Сирии и приветствует переговоры политических делегаций правительства и оппозиции, намеченные в Женеве на 8 февраля.